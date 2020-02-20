Украинке, которая не смогла вылететь с собакой домой, посольство пообещало оказать помощь

Посольство Украины в Китае обещает поддерживать контакт и предоставлять всю необходимую помощь украинке, которая отказалась от эвакуации из Уханя, зоны распространения коронавируса 2019-nCoV, из-за невозможности вывезти с собой собаку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства, передают Українськi Новини.

"Несмотря на действительно искреннее желание помочь всем и каждому, не везде удалось достичь желаемого результата. Как следствие, нескольконедельная борьба с бюрократией не имела успеха, и Насте Зинченко пришлось остаться в Китае вместе с ее любимцем, померанским шпицем Мишей... Посольство и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и всеми теми нашими соотечественниками, которые остаются в провинции, и продолжать, несмотря на иногда несправедливые обвинения, предоставлять им всю необходимую помощь. В режиме 24/7. Такова наша работа", - сказано в нем.

Посольство отрицает, что приложило недостаточно усилий для эвакуации девушки вместе с собакой.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего питомца госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу. Важно понимать, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории Китайской Народной Республики является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Отсутствие надлежащим образом оформленных документов по вакцинации домашних животных является основанием для контролирующих органов КНР в отказе в их вывозе, поскольку такие любимцы могут быть носителями инфекционных заболеваний или носителями опасных для человека вирусов", - сказано в сообщении.

Посольство поясняет, что сначала обратилось к правительству провинции Хубэй с просьбой разрешить вывоз собаки по имеющимся в то время документам, однако получило отказ.

После этого украинке предоставили перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить собаку, пока ситуация в городе не станет безопасной.

"Госпожа Зинченко отказалась - сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила сертификат здоровья животных от 17 февраля, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в Гуанчжоу. Напомним, что Гуанчжоу - это город, который находится на расстоянии почти 1 000 км от Уханя, в то время как вылет Анастасии должен быть именно из Уханя. Кроме того, в документе указано, что животное прибывает "с незараженной территории", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на этот факт, посольство в тот же день запросило у китайской стороны разрешение на перемещение собаки с учетом обновленного пакета документов, однако вновь получило отказ.

После этого украинка окончательно отказалась от эвакуации.

"Мы прекрасно понимаем разочарование и уныние со стороны Анастасии. И все же хочется верить, что Настя признает, что работники украинского диппредставительства в течение этих сложных недель не сидели, сложа руки. Очевидно, что отсутствие разрешения на вывоз животного полностью связывает руки, независимо от местонахождения его владельца, не говоря о случаях, когда этот владелец находится в эпицентре распространения опасного вируса", - резюмировано в сообщении посольства.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Украина эвакуировала из Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.

По неподтвержденным данным Россия может эвакуировать и оставить у себя на карантин украинку Анастасию Зинченко, которая не смогла вылететь в Украину спецрейсом, потому что на борт отказались взять ее собаку.