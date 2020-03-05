Отдельный самолет за собачкой уже перебор, – Зеленский о Насте Зинченко из Уханя

Президент Владимир Зеленский считает, что Анастасия Зинченко должна эвакуироваться из Уханя домой, а своего собаку оставить в посольстве Украины в Китае, и забрать его после снятия запрета на перевоз животных, чтобы не превращать сложившуюся ситуацию в абсурдную.

Об этом Зеленский сообщил в Новых Санжарах, отвечая на вопросы журналистов после встречи украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за распространения там коронавируса, которые прошли 14-дневную обсервацию, передают Українськi Новини.

"Есть проблемы внутренние. Она (Анастасия Зинченко) - нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - сказал он.

В четверг в 12:00 завершился срок обсервации украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя (Китай) из-за вспышки коронавируса, которую они проходили в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).

По результатам анализов ни у кого из эвакуированных или обслуживающего их персонала не было обнаружено признаков заболевания, вызванного коронавирусом.

Зеленский в Новых Санжарах поприветствовал прошедших карантин граждан и пожелал им здоровья.

Среди них был один именинник, которому Президент подарил наручные часы.

Также среди них были дети, и глава государства презентовал футбольные мячи мальчикам и большие мягкие игрушки девочкам.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Зинченко заявила, что Украина отказалась эвакуировать девушку из Уханя из-за собаки. Посольство опровергло ее обвинения, объяснив причины невозможности эвакуации. В то же время посольство Украины пообещало помочь украинке, отказавшейся от эвакуции из Уханя из-за собаки.

После внимания СМИ к возникшей проблеме Зеленский лично позвонил Анастасие Зинченко из Ухани и пообещал ей помощь. Вместе с тем в начале марта Настя Зинчеко обвинила Зеленского в том, что после телефонного разговора с ней так никто и не связывался и не предлагал помощь.