В Италии усилили карантин: работают только продуктовые магазины и аптеки

В Италии, где за последние сутки умерло рекордное число заболевших коронавирусом, из-за распространения коронавируса премьер-министр Джузеппе Конте распорядился закрыть все рестораны и магазины, за исключением продуктовых, а также аптек.

Об этом сообщает издание BS News, пишет 112.ua.

Согласно указу премьера, вся коммерческая деятельность будет приостановлена, за исключением тех заведений, которые продают предметы первой необходимости и продукты питания, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты. Доставка еды на дом разрешена. Сельскохозяйственный сектор будет продолжать работать. Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по предоставлению коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.

Вместе с тем, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана и губернатор Вентео Лука Дзайя предложили более радикальные меры, вплоть до закрытия ряда предприятий и приостановки работы общественного транспорта, передает Corriere della Sera.

Упомянутое правительственное решение было принято после того, как в Италии было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса. По данным ANSA, в Италии количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, выросло до 827, число заболевших — до 12 462 человек.

За последние 24 часа зарегистрировали 196 новых случаев смерти, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

Напомним, после объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Ранее Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем, авиасообщение Украины с Италией фактически приостановлено