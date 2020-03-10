В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты

После объявления премьер-министром Италии Джузеппе Конте о введении карантина по всей территории Италии перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

В пояснительной записке правительства отмечается, что супермаркеты останутся открытыми и будут регулярно обеспечиваться продукцией, населению рекомендовано не "паниковать, скупая продукты питания или товары первой необходимости, которые можно будет купить в ближайшие дни".

Чиновники уточняют, что ограничение передвижения людей не касается потребности выйти из дома на закупки.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ряд граждан отправилась к супермаркетов, образовав очереди.

Картофель, сухари, молоко, сахар, муку, а также мыло и дезинфицирующие средства – именно эти товары пользуются наибольшим спросом.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, который распространяет все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы "сдержать распространение вируса".

Он подчеркнул, что на севере больше нет "красной зоны", а вся Италия становится "охраняемой зоной". Всем итальянцам придется "избегать поездок", кроме как на работу, за продуктами или за медицинской помощью.

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом достигло 113 358 человек по всему миру (4 088 новых случаев за сутки). Число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 000 и составляет 4 009 человек (193 человека за сутки).

Тем временем Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Италия "обошла" Южную Корею по количеству заболеваний коронавирусом и находится на втором месте после Китая с 9 172 случаями инфицирования (1 797 за сутки), погибли 463 человека (97 за сутки).