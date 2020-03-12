Двое украинцев вернулись с изолированного лайнера Grand Princess в Украину

В то время, как в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 124 118 человек, двое украинцев с задержанного на карантин в США круизного лайнера Grand Princess вернулись в Украину здоровыми. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью в Украину безопасно и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого пребывали на судне Grand Princess, которое было изолировано", - сказал он.

Министр добавил, что они прошли контроль состояния здоровья и у них не было обнаружено признаков заражения коронавирусом.

В то же время для дополнительных мер предосторожности они были помещены в медучреждение для продолжения обсервации.

Всего, по словам Кулебы, за границей пятеро украинцев инфицированы коронавирусом: 1 в Италии и 4 в Японии.

"Нам известно об одном гражданине в Италии, который заболел. Четверо инфицированных в Японии. Но они уже выписаны из больницы и их жизни ничего не угрожает", - сказал он.

Министр также призвал украинцев, которые планируют путешествия за границу, воздержаться от посещения стран, пораженных коронавирусом.

"Особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан - Египет, Таиланд и тому подобное", - сказал Кулеба.

Он также предостерег, что в связи с распространением коронавируса множество иностранных государств вводят ограничения на въезд и выезд.

"Сегодня США приняли очень жесткое решение о допуске иностранцев на свою территорию. Они не приветствуют приезд граждан из Европы в Америку. Это не только их позиция, подобные меры будут вводиться другими странами. Сегодня Индия, по моей информации, ввела подобные ограничения", - сказал он.

В этом контексте министр призвал обратить внимание на такие страны как Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония.

Кулеба также заверил, что на сайте МИДа будут опубликованы более детальные объяснения.

Как сообщали Українськi Новини, МИД готовит вторую эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Ранее сообщалось о том, что на борту лайнера Grand Princess, где нашли коронавирус, находились 49 украинцев.

Также в США приостановили все рейсы из Европы из-за коронавируса, а в Украине ввели карантин до 3 апреля.

Тем временем, коронавирус подозревают еще у одного украинца, который вернулся из Польши.