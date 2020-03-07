На "коронавирусном" лайнере Grand Princess находится 49 украинцев, - МИД

На борту лайнера "Grand Princess", который изолирован у берегов Калифорнии (США) из-за вспышки коронавируса, находится 49 граждан Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - пишет издание.

Погорельцев отметил, что в настоящее время лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.

В зависимости от результатов тестов будет принято соответствующее решение о карантине части пассажиров или всего судна.

Ранее, 7 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.

Как сообщали Українські Новини, в начале февраля в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса. При этом на борту были украинцы, но они отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего в Японии украинка вылечилась от коронавируса после заболевания на лайнере.

Тем временем, Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев на борту задержанного на карантин возле Норвегии из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у двух пассажиров германского круизного лайнера Aida Aura.