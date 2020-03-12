Двоє українців повернулися з ізольованого лайнера Grand Princess в Україну

В той час, як у світі кількість інфікованих коронавірусом зросла до 124 118 осіб, двоє українців із затриманого на карантин у США круїзного лайнера Grand Princess повернулися в Україну здоровими. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі в Україну безпечно і здоровими повернулися двоє громадян України, які до цього перебували на судні Grand Princess, яке було ізольовано", - сказав він.

Міністр додав, що вони пройшли контроль стану здоров'я й у них не було виявлено ознак зараження коронавірусом.

У той же час для додаткових заходів обережності вони були поміщені в медустанову для продовження обсервації.

Всього, за словами Кулеби, за кордоном п'ятеро українців інфіковані коронавірусом: 1 в Італії і 4 в Японії.

"Нам відомо про одного громадянина Італії, який захворів. Четверо інфікованих в Японії. Але вони вже виписані з лікарні і їх життю нічого не загрожує", - сказав він.

Міністр також закликав українців, які планують подорожі за кордон, утриматися від відвідування країн, уражених коронавірусом.

"Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян - Єгипет, Таїланд тощо", - сказав Кулеба.

Він також застеріг, що у зв'язку з поширенням коронавірусу безліч іноземних держав вводять обмеження на в'їзд і виїзд.

"Сьогодні США прийняли дуже жорстке рішення про допущення іноземців на свою територію. Вони не вітають приїзд громадян з Європи в Америку. Це не тільки їхня позиція, подібні заходи будуть вводитися іншими країнами. Сьогодні Індія, за моєю інформацією, запровадила подібні обмеження", - сказав він.

У цьому контексті міністр закликав звернути увагу на такі країни як Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, Іспанія, Франція, Греція, Китай, Південна Корея, Японія.

Кулеба також запевнив, що на сайті МЗС будуть опубліковані більш детальні пояснення.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС готує другу евакуацію з Китаю 10 українців, у тому числі Анастасії Зінченко з її собакою.

Раніше повідомлялося про те, що на борту лайнера Grand Princess, де знайшли коронавірус, перебували 49 українців.

Також в США призупинили всі рейси з Європи через коронавірус, а в Україні ввели карантин до 3 квітня.

Тим часом, коронавірус підозрюють ще в одного українця, який повернувся з Польщі.