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11 марта 2020, среда, 17:59 91
Общество 2020-03-11T18:00:41+02:00
Українські Новини
Кинотеатр "Планета кино" продолжит работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса

Кинотеатр "Планета кино" продолжит работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса

Кира Молчанова
Киев, Кино, Карантин, Кинотеатр, коронавирус в Украине
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru
Кинотеатр. Фото: inmsk.ru

Вслед за "Мультиплексом", кинотеатр "Планета кино" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Об этом Українськи Новинам сообщили в администрации сети кинотеатров.

"Официального подтверждения от власти нашему кинотеатру не поступало, поэтому ограничения не будут вводиться", — сообщили в администрации.

Также отметили, что при вводе ограничений кинотеатр сообщит об этом в социальных сетях.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса.

Одесский городской совет закрыл все школы на карантин и отменил фестиваль юмора и сатиры "Юморина", проводимый ежегодно 1 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, входящая в Arricano Group, ожидает официального распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации, мера Киева Виталия Кличко об ограничительных мерах в столице для принятия дальнейших решений о работе своих торгово-развлекательных центров в Киеве.

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