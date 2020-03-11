Несмотря на то, что в Киеве с 12 марта все торговые центры и развлекательные заведения прекращают работу в связи с карантином, кинотеатр "Мультиплекс" не планирует приостанавливать работу кинотеатров из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Об этом Українськи Новинам сообщили в администрации сети кинотеатров. "Ограничения не планируются", - сообщили в администрации. Отметили, что никаких поручений по ограничению работы кинотеатров не поступало. Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса. Тем временем, владельцы ТРЦ "Проспект" и "РайON" ожидают официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе центров. Также Киев просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта 31 марта, а в Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса.