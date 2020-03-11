Народные методы и прививки от кори не защищают от коронавируса, - вирусолог

В то время, как в Украине объявили карантин, врач-инфекционист Евгения Менжулина считает, что народные методы не способствуют защите от коронавируса Covid-19.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Народные методы, хорошее питание и сон способствуют хорошему иммунитету, но причем здесь коронавирус?" - сказала она.

Также она отметила, что вакцинация от других заболеваний не способствует профилактике от коронавируса, а вакцины от него на данный момент не существует.

Менжулина сообщила, что при контакте с человеком с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции, здоровому человеку маска не нужна.

По ее словам, маски нужно носить только при тесном контакте здорового и больного, при этом в маске должны быть оба.

Как сообщали Українські Новини, 27 февраля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что он считает лук, сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса.

Также он заявил, что привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом.

Тем временем, на данный момент в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.