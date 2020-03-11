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11 марта 2020, среда, 14:40 143
Общество 2020-03-11T15:30:02+02:00
Українські Новини
В Киеве перенесли пробное ВНО из-за коронавируса

В Киеве перенесли пробное ВНО из-за коронавируса

Таня Войтюк
ВНО, Коронавирус, пробное ВНО, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Пробное ВНО перенесли. Фото:galka.if.ua
Пробное ВНО перенесли. Фото:galka.if.ua

В связи с тем, что в Украине с 12 апреля объявлен карантин, в Киеве из-за ограничений в связи с коронавирусом перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом на брифинге 11 марта заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Пробное Внешнее независимое оценивание, которое изначально должно было состояться в марте, перенесли и пока неизвестно на какой срок. По словам Поворозника, его проведут тогда, когда ситуация с COVID-19 в Европе наладится. 

По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

Как сообщали Українські Новини, Киевская госадминистрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек.

Тем временем У Кличко заявили, что Киев не намерен покрывать убытки учреждений от ограничения массовых мероприятий.

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