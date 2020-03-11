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11 марта 2020, среда, 13:58 5731
Силовые структуры 2020-03-11T14:10:01+02:00
Українські Новини
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов

Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов

Анна Рудык
КПП, Коронавирус, Закрытие КПВВ, карантин в Украине
КПП. Фото: mvs.gov.ua
КПП. Фото: mvs.gov.ua

Украина в связи с объявлением каратина по всей стране из-за коронавируса закроет 170 контрольно-пропускных пунктов из 219. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Так, сообщается, что соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что в Украине работать будут только 49 контрольно-пропускных пунктов из 219.

Кроме того, в Украине закроют все учебные заведения (школы, колледжи, вузы) и ограничат проведение массовых мероприятий с участием от 200 человек.

Карантин в Украине. Скриншот: ВРУКарантин в Украине. Скриншот: ВРУ

Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем украинцы в соцсетях бурно обсуждают введение карантина по всей стране.

А изначально карантин ввели в Киеве по решению мэра Виталия Кличко.

Также в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

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