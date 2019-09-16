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16 сентября 2019, понедельник, 15:19 363
Президент 2019-09-16T15:41:30+03:00
Українські Новини
Зеленский обойдется бюджету дороже, чем Порошенко, - проект закона

Зеленский обойдется бюджету дороже, чем Порошенко, - проект закона

Зеленский и Порошенко. Коллаж
Зеленский и Порошенко. Коллаж

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование программы обслуживания и организационно, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента на 4,2% до 986,6 млн гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год, каждая вторая гривна которого уйдет на обслуживание долгов, передают Українські Новини.

Госбюджет на 2019 год предусматривал 947,2 млн гривен на обслуживание Президента.

Это было первое сокращение расходов на главу государства за 5 лет.

На этот год были запланированы выборы Президента, по итогам которых глава государства сменился.

До этого расходы на обслуживание Президента Петра Порошенко ежегодно повышались.

Так, в 2014 году на обслуживание Президента было предусмотрено 293 млн гривен, в 2015 эта сумма увеличилась в 1,5 раза до 444 млн гривен, в 2016 она выросла незначительно - до 457 млн гривен, в 2017 - выросла еще почти в 2 раза до 820 млн гривен, а в 2018 выросла еще на 30% - до 1 млрд 64 млн гривен.

В 2019 расходы на Президента сократились на 10%, в то же время в 2020 году их предлагается вновь повысить на 4,2% или 39,4 млн гривен до 986,6 млн гривен.

При этом в целом, с учетом других программ, финансирование Государственного управления делами при Президенте, которое в том числе отвечает за средства на обслуживание главы государства, в 2020 году предлагается оставить на уровне текущего года – 2,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский обещал продать "к чертовой матери" президентские самолеты и летать на рейсовых. Недавно Зеленский пояснил, почему не может выполнить обещание и не продает самолеты Президента.

Также Зеленский собирался перенести Администрацию Президента в другое, более современное здание. Недавно оказалось, что Офис Президента передумал переезжать.

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