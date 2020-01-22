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22 января 2020, среда, 10:39 77 Документ
Президент 2020-01-22T10:39:01+02:00
Українські Новини
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019

Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019

Виолетта Чайковская
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Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента

В то время как Президент потребовал решить вопрос космических зарплат в правительстве и госкомпаниях, заработная плата самого Владимира Зеленского за 2019 год составила 208,7 тыс. гривен, а руководителя Офиса Президента Андрея Богдана – 218,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"За период с 20 мая (дня инаугурации) по 31 декабря 2019 года общая сумма начисленной заработной платы Президента Украины Зеленского В. А. составляет 208 727 гривен", - сказано в нем.

Из этой суммы было выплачено 40 702 гривны налогов и сборов.

Соответственно, за время работы Президентом в 2019 году Зеленский получил 168 025 гривен зарплаты.

С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих.

После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22 540 гривен зарплаты.

В ответе также говорится, что Зеленскому не начислялась так называемая "тринадцатая зарплата" по итогам года.

"Выплата годовой премии (вознаграждения по результатам работы) Президенту Украины в 2019 году не предусмотрена", - сказано в нем.

Зарплата Богдана по итогам года незначительно выше президентской, однако в перерасчете на месяцы руководитель Офиса Президента получает больше главы государства.

"Общая сумма начисленной заработной платы Руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в 2019 году составляет 218 747 гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42 656 гривен", - говорится в ответе.

Он был назначен главой Администрации Президента на следующий день после инаугурации Зеленского - 21 мая, а 25 июня был переведен в Офис Президента.

В то же время Богдан начал получать зарплату только в августе, а три месяца глава Офиса Президента работал бесплатно.

За август ему было начислено 39 874 гривны зарплаты, сентябрь - 43 184 гривны, октябрь - 39 258 гривен, ноябрь - 46 022 гривны, декабрь - 50 409 гривен.

При этом в ноябре Богдан не получил зарплату в Офисе Президента.

Его зарплата была депонирована – начислена, но не выплачена.

Забрал ли он ее в декабре в ответе не уточняется.

"Тринадцатая зарплата" по итогам года Богдану, как и Зеленскому, не начислялась.

За время работы Президентом Зеленский сменил несколько заместителей Богдана.

В среднем заместитель руководителя Офиса Президента получал 31 тыс. гривен зарплаты в месяц в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, средняя зарплата в Украине упала в ноябре.

При этом перед Новым годом зарплаты в Кабмине достигли полмиллиона гривен, а зарплата директора "Укрпочты" составит почти 2 млн гривен в месяц в 2020.

В ответ Зеленский призвал чиновников с высокими зарплатами оставаться людьми. Также Зеленский пообещал уволить министров, не согласных работать за невысокую зарплату.

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Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019
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