Расходы бюджета на госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе повысятся в 2020, - ДУС

Государственное управление делами (ГУД) заявляет, что комплекс и дом отдыха "Пуща-Водица" и "Конча-Заспа", которые Владимир Зеленский решил передать на приватизацию, являются убыточными, а проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает почти 74 млн гривен на их содержание.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"Учреждения содержатся за счет государственного бюджета Украины и являются неприбыльными", - сказано в нем.

В частности, расходы на "Пущу-Водицу" в 2018 году составили 16,7 млн гривен, в то время как доходы – 15,1 млн гривен.

В 2019 году финансирование комплекса отдыха запланировано в 21,9 млн гривен.

За первые 9 месяцев года из этих средств было потрачено 13,4 млн гривен, а получено 12,3 млн гривен доходов.

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает 26,6 млн гривен расходов на "Пущу-Водицу".

В свою очередь расходы на "Кончу-Заспу" в 2018 году составили 34 млн гривен, в то время как доходы – 31,7 млн гривен.

На содержание дома отдыха в 2019 году запланировано 42,9 млн гривен.

В январе-сентябре было потрачено 24,4 млн гривен, а получено - 23,2 млн гривен.

На 2020 год проект госбюджета предусматривает 47,2 млн расходов на содержание "Кончи-Заспы".

В управлении ГУД также находится государственное предприятие "Санаторий "Конча-Заспа", которое является самостоятельным субъектом хозяйствования.

2018 год предприятие закончило с чистой прибылью 132 тыс. гривен.

Оно получило 42,8 млн гривен доходов и потратило 42,6 млн гривен.

За 9 месяцев текущего года санаторий заработал 36,6 млн гривен, а потратил 36,3 млн гривен.

Таким образом, по состоянию на 1 октября его чистая прибыль составила 285 тыс. гривен.

В конце октября Офис Президента анонсировал, что Владимир Зеленский намерен передать "Пущу-Водицу" и "Кончу-Заспу" Фонду государственного имущества на приватизацию.

В ответ на запрос агентства Госуправление делами не смогло уточнить, планируется ли приватизация всех трех объектов – санатория, комплекса и дома отдыха, или только двух последних.

"Рассмотрение указанных вопросов продолжается, поэтому запрашиваемых вами сведений относительно приватизации… в Государственном управлении делами нет", - сказано в ответе.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году элитными дачами "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" пользовались 750 человек. Тогда содержание элитных комплексов ДУС обходилось в 50 млн гривен.

С 2014 года ДУС засекретил списки чиновников, проживающих в бюджетных дачах. Даже по решению суда у Порошенко отказались открыть списки получателей элитных дач.