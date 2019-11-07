подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
ONLINE
7.11.19 12:00 Пресс-конференция Движения за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности #SaveФОП

  • Новости
  • Политика
  • Расходы бюджета на госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе повысятся в 2020, - ДУС
07 ноября 2019, четверг, 10:11 1098 Документ
Политика 2019-11-07T10:12:46+02:00
Українські Новини
Расходы бюджета на госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе повысятся в 2020, - ДУС

Расходы бюджета на госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе повысятся в 2020, - ДУС

Конча-заспа, Пуща-Водица, Приватизация, Госуправление делами при Президенте, ГУД, Госуправление делами, Госдачи, ДУС, Государственное управление делами, Санатории
Конча-Заспа. Фото: strannik.in.ua
Конча-Заспа. Фото: strannik.in.ua

Государственное управление делами (ГУД) заявляет, что комплекс и дом отдыха "Пуща-Водица" и "Конча-Заспа", которые Владимир Зеленский решил передать на приватизацию, являются убыточными, а проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает почти 74 млн гривен на их содержание.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"Учреждения содержатся за счет государственного бюджета Украины и являются неприбыльными", - сказано в нем.

В частности, расходы на "Пущу-Водицу" в 2018 году составили 16,7 млн гривен, в то время как доходы – 15,1 млн гривен.

В 2019 году финансирование комплекса отдыха запланировано в 21,9 млн гривен.

За первые 9 месяцев года из этих средств было потрачено 13,4 млн гривен, а получено 12,3 млн гривен доходов.

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает 26,6 млн гривен расходов на "Пущу-Водицу".

В свою очередь расходы на "Кончу-Заспу" в 2018 году составили 34 млн гривен, в то время как доходы – 31,7 млн гривен.

На содержание дома отдыха в 2019 году запланировано 42,9 млн гривен.

В январе-сентябре было потрачено 24,4 млн гривен, а получено - 23,2 млн гривен.

На 2020 год проект госбюджета предусматривает 47,2 млн расходов на содержание "Кончи-Заспы".

В управлении ГУД также находится государственное предприятие "Санаторий "Конча-Заспа", которое является самостоятельным субъектом хозяйствования.

2018 год предприятие закончило с чистой прибылью 132 тыс. гривен.

Оно получило 42,8 млн гривен доходов и потратило 42,6 млн гривен.

За 9 месяцев текущего года санаторий заработал 36,6 млн гривен, а потратил 36,3 млн гривен.

Таким образом, по состоянию на 1 октября его чистая прибыль составила 285 тыс. гривен.

В конце октября Офис Президента анонсировал, что Владимир Зеленский намерен передать "Пущу-Водицу" и "Кончу-Заспу" Фонду государственного имущества на приватизацию.

В ответ на запрос агентства Госуправление делами не смогло уточнить, планируется ли приватизация всех трех объектов – санатория, комплекса и дома отдыха, или только двух последних.

"Рассмотрение указанных вопросов продолжается, поэтому запрашиваемых вами сведений относительно приватизации… в Государственном управлении делами нет", - сказано в ответе.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году элитными дачами "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" пользовались 750 человек. Тогда содержание элитных комплексов ДУС обходилось в 50 млн гривен. 

С 2014 года ДУС засекретил списки чиновников, проживающих в бюджетных дачах. Даже по решению суда у Порошенко отказались открыть списки получателей элитных дач.

Больше новостей о: Конча-заспа Пуща-Водица Приватизация Госуправление делами при Президенте ГУД Госуправление делами Госдачи ДУС Государственное управление делами Санатории

Архив
Новости
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
Жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, - ГБР 12:17
Генпрокурора вызывают в Раду объяснить, почему не продвигаются расследования против Порошенко и Стерненко 12:13 Документ
Из-за импорта электроэнергии из РФ нарушены критерии безопасности украинской энергосистемы, - Саква 12:11
Львовский горсовет просит полицию усилить меры безопасности на матче "Александрия" -"Сент-Этьен" из-за массовой драки футбольных фанатов 12:07
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok