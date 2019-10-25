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25 октября 2019, пятница, 16:59 109
Президент 2019-10-25T17:01:05+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Верховная Рада, Чиновники, Министерство финансов, Верховна Рада, Проект госбюджета-2020
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что сокращение не должно коснуться учителей и врачей.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту госбюджета-2020, что означает принятие документа в первом чтении.

В нем предусмотрено увеличение финансирования программы обслуживания и обеспечения деятельности Зеленского и Офиса Президента на 4,2% до 986,6 млн.

В ходе так называемого "пресс-марафона" 10 октября Зеленский пообещал, что при принятии госбюджета-2020 в целом увеличения финансирования Президента не будет.

Также Кабинет Министров предложил Раде добавить пункт про финансирование жилья для молодых семей. Стало известно, что помимо этого МВД в следующем году может получить на 700 млн гривен больше.

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