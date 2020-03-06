Замгенпрокурора Трепак пока не определился с отставкой

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак определится с отставкой после назначения нового генпрокурора, которым может стать депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юрист "Квартала 95" Сергей Ионушас. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "Трепак не подавал в отставку. Он ждет, кто будет генеральным прокурором, и тогда будет определяться", - сказал собеседник. На данный момент Трепак работает в обычном режиме. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак. 5 марта Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы депутатов. 4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50\/50.