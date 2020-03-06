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06 марта 2020, пятница, 11:40 888
Судебная власть 2020-03-06T11:51:34+02:00
Українські Новини
Замгенпрокурора Трепак пока не определился с отставкой

Замгенпрокурора Трепак пока не определился с отставкой

Ярина Вацяк
Генпрокурор, Виктор Трепак, Отставка Рябошапки, отставка генпрокурора
Виктор Трепак. Фото: Виктор Трепак/Фейсбук
Виктор Трепак. Фото: Виктор Трепак/Фейсбук

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак определится с отставкой после назначения нового генпрокурора, которым может стать депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юрист "Квартала 95" Сергей Ионушас.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Трепак не подавал в отставку. Он ждет, кто будет генеральным прокурором, и тогда будет определяться", - сказал собеседник.

На данный момент Трепак работает в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак.

5 марта Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50/50.

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