Паника из-за коронавируса, изгнанный Рябошапка

Рада уволила Генпрокурора Рябошапку.



Он сбежал из Рады, не став отвечать на вопросы депутатов. Лишь загадочно сказал, что вернется. Хотя реальных предпосылок для этого нет - скорее всего Рябошапка поедет жить во Францию, где у него двухэтажный дом. Там же работает жена и живут двое детей. На защиту Рябошапки встали фракции Порошенко и Вакарчука. Хотя они не голосовали за его назначение.



Главная причина, которую ставят генпрокурору в вину - никто не посажен, ни министр, ни депутат, ни губернатор.



Паника из-за коронавируса перекинулась из Санжар прямо в умы украинских чиновников. Они проявляют бурную активность, имитируют полезность, чем еще больше вгоняют в панику население. Яркий пример: секретарь СНБОУ Данилов сделал сегодня два громких заявления, которые противоречат всему, что вы раньше читали о коронавирусе. Первое – привитые от кори почти не болеют коронавирусом. Ничего подобного ВООЗ и другие уважающие себя организации пока еще не обнаружили, по крайней мере, таких заявлений от них не поступало. И вторая глупость Данилова – он уверенно заявил, что обнаружил источник эпидемии. Это закрытая лаборатория Ф-4 в Ухане. Открытие, над которым бьются лучшие эпидемологи мира, Данилов сделал, не выезжая из Киева.



Не выдержали нервы и у Минздрава. Он решил запретить массовые мероприятия в "некоторых регионах". Ни какие именно мероприятия, ни даже их виды, сроки, города, в МОЗе не назвали, чем только усилили панику.



Эвакуированных из Уханя украинцев сегодня, наконец, отпустили из Новых Санжар. Их встречал лично Зеленский с большой делегацией.



Недалеко от Санжар Аваков похвастался Зеленскому санитарным вертолетом. Медики в скафандрах показали, как будут эвакуировать инфекционных больных в экстренных случаях. Посмотрите фото, как в качестве добровольца они пакуют в герметичную капсулу замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.



Сегодня утром президент уволил половину состава Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Всю четверку, которую он назначает по своей квоте. Теперь ему предстоит назначить новых людей. Почему это важно? Медийщики побаиваются, что усиление Нацсовета может быть связано с давлением на телевидение, чтобы сделать его более лояльным к власти.



На праздник 8 марта будет дождь:(



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