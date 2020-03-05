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05 марта 2020, четверг, 16:38 113
Общество 2020-03-05T16:38:26+02:00
Українські Новини
В Новых Санжарах закончился карантин: как встречали украинцев

В Новых Санжарах закончился карантин: как встречали украинцев

Кира Молчанова
Полтава, Коронавирус, Зеленский Владимир, коронавирус в Украине, Новые Санжары

Сегодня в Новых Санжарах закончился карантин для украинцев, которые прибыли из охваченного коронавирусом китайского города Ухань и были помещены в местный санаторий. В обсервации находились 103 человека. У входа их встречали родные и пресса.

Людей, для которых закончилась обсервация, родные встречали объятиями

Интернет-ресурс poltava.to пообщался с родственниками тех, кого 14 дней назад привезли в Новые Санжары.

"Дочь написала нам в соцсетях, что в автобус, которым она ехала, бросили камень и разбили окно. Затем мы потеряли связь с автобусом, мы ждали, когда ребенок выйдет на связь. К 24:00 мы общались с ней: есть ли охрана и люди вокруг, или не жгут ли ничего...", — рассказала мама 24-летней танцовщицы Анастасии Захаренко Светлана.

Новые Санжары. Фото: poltava.toНовые Санжары. Фото: poltava.to

"Когда наших детей везли на обсервацию в Новые Санжары, это было страшно. Когда местные перекрывали дорогу, бросали камни, мы всегда были с дочкой на связи. Очень переживали. Немного успокоились только тогда, когда автобус заехал на территорию медцентра". Женщина рассказала, что, по словам дочери, на карантине она почти все время просидела в комнате, а спускалась к остальным только для того, чтобы поесть.

Люди ожидают, когда для них закончится карантин. Фото: poltava.toЛюди ожидают, когда для них закончится карантин. Фото: poltava.to

Мама 25-летней Кати Мельник Ольга Павлова рассказала, что дочь была в Китае с коллективом балета. В труппе было 18 человек, один из которых остался в Китае потому что перед посадкой на самолет у него поднялась температура. Сейчас с ним все нормально. По словам мамы, в случае необходимости она снова отпустит дочь на заграничные гастроли.

Журналисты добровольно находились в обсервации. Фото: poltava.toЖурналисты добровольно находились в обсервации. Фото: poltava.to

Как сообщали Українські Новини, встречать людей, которые находились в обсерваци, приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал покинувшим санаторий людям большого здоровья. Поблагодарил уже бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая находилась в карантине вместе с другими украинцами, и сказал "спасибо" местным врачам. Парню Евгению, у которого был День рождения, Зеленский подарил наручные часы.

20 февраля украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. 

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