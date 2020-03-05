Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте

Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и переназначил двух по своей квоте.

Об этом говорится в указах №63-68 от 4-5 марта, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.



Из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета Нацсовета Зеленский 4 марта уволил всех 4 членов, назначенных по его квоте: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.

В то же время 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.



Согласно законодательству, Зеленский должен назначить новых 2 членов Нацсовета в течение месяца.



Как сообщали Українськi Новини, "Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ.

Законопроект "О медиа" предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.



Ранее в Нацсовете по телевидению сообщили, что языковые квоты на радио и TV перевыполнены.



100% украинских песен звучит в эфире "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перец FM", 44% – "Русское радио Украина".