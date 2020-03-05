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05 марта 2020, четверг, 11:48 439
СМИ 2020-03-05T11:49:11+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте

Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте

Валерия Драгомирова
Квота, Нацсовет по телевидению, Владимир Зеленский, Переназначение
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и переназначил двух по своей квоте.

Об этом говорится в указах №63-68 от 4-5 марта, обнародованных в четверг, передают Українськi Новини.

Из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета Нацсовета Зеленский 4 марта уволил всех 4 членов, назначенных по его квоте: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.
В то же время 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.

Согласно законодательству, Зеленский должен назначить новых 2 членов Нацсовета в течение месяца.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ.

Законопроект "О медиа" предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

Ранее в Нацсовете по телевидению сообщили, что языковые квоты на радио и TV перевыполнены

100% украинских песен звучит в эфире "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перец FM", 44% – "Русское радио Украина".

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