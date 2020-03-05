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05 марта 2020, четверг, 06:00 1167 Карта
Жизнь 2020-03-05T06:00:02+02:00
Українські Новини
Резкое похолодание, ветер и дожди со снегом: синоптик предупредила о непростой погоде в Украине

Резкое похолодание, ветер и дожди со снегом: синоптик предупредила о непростой погоде в Украине

Надежда Комендантова
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Погода.
Погода.

После аномального тепла, когда во вторник в Украине местами потеплело до +20, погода в Украине резко изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице.

"Чего у нас 5 в четверг в Украине только не будет! Порывистый, до сильного, ветер ожидается в восточных областях. Дожди пройдут в западных областях, в Винницкой, вплоть до Житомирщины и Киевщины. Мокрый снег возможен в Карпатах и ​​местами в околокарпатських районах", - сообщила синоптик.

В то же время, на Востоке, на Юге и в большинстве центральных областей 5 марта будет господствовать сухая антициклональная весенняя погода. 

А на Западе похолодает до +4 +8 градусов. На Востоке и в южной части будет тепло, как в апреле, до + 14 + 18 градусов.

Также местами возможны утренние туманы, которые могут задержаться до обеда.

В Киеве 5 марта ожидается теплая погода, до +12 +14 градусов. А если не будет тумана, то и выше. К вечеру есть вероятность небольшого дождя.

"Мартовский запах воздуха просто окончательно кладет на лопатки зимнюю скуку и дает мыслям и улыбкам новую свободу", - оптимизирует синоптик. 

Как сообщали Українські Новини, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.

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