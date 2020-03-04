Завтра Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения выражения недоверия Рябошапке

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в четверг, 5 марта, в 18:30 для рассмотрения выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 18:30 5 марта 2020 года", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что внеочередное заседание созвано для выражения недоверия Рябошапке.

Как сообщали Українськi Новини, новоназначенный Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

Полномочия неназначенных министров будут исполнять их заместители.

Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где и приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства, и назначила нового премьер-министра - Дениса Шмыгаля, а также - утвердила новый состав Кабмина. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука.