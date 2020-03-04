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04 марта 2020, среда, 23:52 15
Верховная Рада и партии 2020-03-04T23:53:06+02:00
Українські Новини
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения выражения недоверия Рябошапке

Завтра Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения выражения недоверия Рябошапке

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в четверг, 5 марта, в 18:30 для рассмотрения выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 18:30 5 марта 2020 года", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что внеочередное заседание созвано для выражения недоверия Рябошапке.

Как сообщали Українськi Новини, новоназначенный Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

Полномочия неназначенных министров будут исполнять их заместители.

Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, где и приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего правительства, и назначила нового премьер-министра - Дениса Шмыгаля, а также - утвердила новый состав Кабмина. Зеленский присутствовал в Верховной Раде в день назначения нового Кабмина, выступал с помощью суфлера и оценил работу Кабмина Гончарука.

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