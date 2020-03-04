Самые яркие цитаты Зеленского о Кабмине

Українські Новини собрали самые яркие цитаты президента о правительстве Гончарука.

– "Нам рассказывали о бескомпромиссной и решительной борьбе с контрабандой. Выглядит так, будто в этом бою контрабанда отправила Таможню в нокаут".

Зеленский считает, что это стало одной из причин невыполнения государственного бюджета. По данным Президента, госбюджет недополучил около 13 млрд гривен. "И это надо менять. Очень надо", - подчеркнул он.

– "Реальный план по повышению пенсий, к сожалению, отсутствует. Большая часть пенсионеров получают менее 2 тыс. гривен. Индексация пенсий не проведена".

Зеленский также признал, что Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая на свое содержание проедает 5 млрд гривен. "Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что нереализована, мы столько за это боремся", - добавил президент.

– "Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местной властью для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали у себя уменьшение платежки за тепло".

Зеленский резонно отметил, что люди запутались с платежками в январе и феврале, в частности из-за платежек за транспортировку газа.

– "Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не воровать - слишком мало".

Так Зеленский оценил достижения Кабинета Министров премьера Алексея Гончарука.

По словам Президента, достижений правительства Гончарука много, но для общества этого слишком мало. "Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать - слишком мало", - подчеркнул президент.

– "Сегодня фактически наблюдать стало выгоднее в Украине, чем работать".

Так Зеленский резюмировал волну возмущения зарплатами и премиями многих членов наблюдательных советов. "Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистически платить минималку, но извините, когда более 10 млн граждан живут на границе бедности, не могут быть такие выплаты, которые будучи в набсоветах от силы дважды или трижды в год прилетают в Украину", – сказал президент.

Он также добавил, что при всем уважении и благодарности международным партнерам, сегодня граждане Украины в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством.

– "Нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля".

Зеленский также рассказал, что почти каждый день происходят протесты в разных медицинских учреждениях, клиенты и персонал боятся закрытия больниц, а местная власть не готова брать на себя полномочия по решению проблем.

– "Скажу чесно, и это правда, мне не стыдно за наше правительство. Но мы хотели бы им гордиться".

Зеленский при этом считает, что этот состав правительства сделал больше, чем все предыдущие, чем вызвал недовольство части зала и аплодисменты от другой части. "Но я вам скажу, что это скорее минус предыдущим Кабминам, а не плюс нашему правительству", - добавил президент.

В конце речи Зеленский призвал депутатов рассмотреть заявление Гончарука об отставке.

После него на трибуну вышел сам Гончарук и в последние минуты своего премьерства сделал "неожиданное" заявление.

"Я считаю, что у нас очень хороший Президент, что он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получил никакой незаконной команды",- сказал премьер-министр.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде провела собрание с участием Президента Владимира Зеленского и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Денисом Шмыгалем перед внеочередным заседанием парламента в среду, 4 марта.

3 марта Зеленский предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.