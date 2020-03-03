Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером

Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки. На заседание прибыл президент Владимир Зеленский и предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем телеграм-канале, передают Українськi Новини.

"Президент внес предложение назначить новым премьером Шмыгаля", - написал он.

Отмечается, что встреча депутатов будет из двух частей - перезагрузка Кабмина и отчет силовиков, сообщает "Страна".

Кроме Зеленского на заседании фракции присутствуют почти все депутаты "Слуг" - около 240 человек. Пришел также Дмитрий Разумков. Генерального прокурора Руслана Рябошапки пока нет.

Пришел на заседание также Денис Шмыгаль, недавно назначенный министром громад.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский говорит, что уже собрали 158 голосов касательно недоверия Рябошапке. Максим Бужанский сообщил "Стране", что 215 или даже больше. Дубинский также перед фракцией сказал, что на заседании покажет заявление об отставке Гончарука.

Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьер-министром. Кто-то из депутатов зааплодировал.

Кортеж Зеленского:

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.