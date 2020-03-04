подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 15:08 294
Верховная Рада и партии 2020-03-04T15:08:25+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" проведет собрание с участием Зеленского и Шмыгаля перед внеочередным заседанием Рады

"Слуга народа" проведет собрание с участием Зеленского и Шмыгаля перед внеочередным заседанием Рады

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде проведет собрание с участием Президента Владимира Зеленского и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Денисом Шмыгалем перед внеочередным заседанием парламента в среду, 4 марта.

Об этом лидер партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Да, будет. В 14:30. Кадровые изменения, кандидатура премьер-министра. Он (Шмыгаль) нам обещает дать видение экономическое, потому что вчера это был более кадровый разговор", - сказал он.

Корниенко отметил, что фракция заслушает доклад кандидата на пост премьера Шмыгаля о его будущей деятельности, и что  ожидается участие в собрании Президента Владимира Зеленского.

Лидер партии добавил, что у фракции достаточно голосов для отправки действующего премьера Алексея Гончарука в отставку и назначения вместо него Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта Зеленский предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Рада рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) на внеочередном заседании парламента 4 марта.

Больше новостей о: Слуга народа Владимир Зеленский Алексей Гончарук Денис Шмыгаль

"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Р...
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуи...
В сети появилось заявление Гончарука об отставке...
Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером...
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек
"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой
Новости
Бахтеева привезла землячество "Родной Донбасс" в Краматорск и Лиман 16:06
Из-за сообщения о минировании киевского жд вокзала эвакуировали весь персонал и пассажиров 16:05
Новым министром социальной политики может стать Марина Лазебная. Кто она? 16:00
Зеленский прибыл на совещание "Слуги народа" в Раде 15:48
Кто такой возможный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб 15:45
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok