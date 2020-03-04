"Слуга народа" проведет собрание с участием Зеленского и Шмыгаля перед внеочередным заседанием Рады

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде проведет собрание с участием Президента Владимира Зеленского и вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Денисом Шмыгалем перед внеочередным заседанием парламента в среду, 4 марта.

Об этом лидер партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Да, будет. В 14:30. Кадровые изменения, кандидатура премьер-министра. Он (Шмыгаль) нам обещает дать видение экономическое, потому что вчера это был более кадровый разговор", - сказал он.

Корниенко отметил, что фракция заслушает доклад кандидата на пост премьера Шмыгаля о его будущей деятельности, и что ожидается участие в собрании Президента Владимира Зеленского.

Лидер партии добавил, что у фракции достаточно голосов для отправки действующего премьера Алексея Гончарука в отставку и назначения вместо него Шмыгаля.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта Зеленский предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Рада рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) на внеочередном заседании парламента 4 марта.