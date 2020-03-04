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04 березня 2020, середа, 20:50 30
Президент 2020-03-04T23:00:03+02:00
Українські Новини
Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін

Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін

Ольга Фандорина
Кабмін, Верховна Рада, Володимир Зеленський, новий кабмін, Кабмін Шмигаля
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков
Володимир Зеленський. Фото: Богдан Бортаков

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, де і прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду, і призначила нового прем'єра-міністра - Дениса Шмигаля, а також затвердила новий склад Кабміну. Зеленський був присутній Верховній Раді в день призначення нового Кабміну виступав з допомогою суфлера і оцінив роботу Кабміну Гончарука. Українські Новини зібрали найяскравіші цитати президента про уряд Гончарука.

- "Нам розповідали про безкомпромісну і рішучу боротьбу з контрабандою. Виглядає так, ніби в цьому бою контрабанда відправила Митницю в нокаут".

Зеленський вважає, що це стало однією з причин невиконання державного бюджету. За даними Президента, держбюджет недоотримав близько 13 млрд гривень. "І це треба змінювати. Дуже треба", - підкреслив він.

- "Реальний план щодо підвищення пенсій, на жаль, відсутня. Велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тис. Гривень. Індексація пенсій не проведена".

Зеленський також визнав, що Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка на своє утримання проїдає 5 млрд гривень. "Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що нереалізована, ми стільки за це боремося", - додав президент.

- "Уряд провалив роз'яснювальну кампанію, комунікацію і роботу з місцевою владою для того, щоб люди у всіх регіонах відчули у себе зменшення платіжки за тепло".

Зеленський резонно зазначив, що люди заплуталися з платіжками в січні і лютому, зокрема через платіжок за транспортування газу.

- "Це перший уряд, де немає топ-корупції. Але не красти - занадто мало".

Так Зеленський оцінив досягнення Кабінету Міністрів прем'єра Олексія Гончарука.

За словами Президента, досягнень уряду Гончарука багато, але для суспільства цього занадто мало. "Потрібні нові мізки і серця. Це уряд знає, що робити, але знати - занадто мало", - підкреслив президент.

- "Сьогодні фактично спостерігати стало вигідніше в Україні, ніж працювати". 

Так Зеленський резюмував хвилю обурення зарплатами і преміями багатьох членів наглядових рад. "Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо популістично платити мінімалку, але вибачте, коли понад 10 млн громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати, які будучи в наглядових радах від сили двічі або тричі на рік прилітають в Україні ", - сказав президент. 

Він також додав, що при всій повазі і вдячності міжнародним партнерам, сьогодні громадяни України в наглядових радах наших підприємств відчувають себе національною меншиною.

- "Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня".

Зеленський також розповів, що майже кожен день відбуваються протести в різних медичних установах, клієнти і персонал бояться закриття лікарень, а місцева влада не готова брати на себе повноваження щодо вирішення проблем. 

- "Скажу чесно, і це правда, мені не соромно за наш уряд. Але ми хотіли б їм пишатися". 

Зеленський при цьому вважає, що цей склад уряду зробив більше, ніж всі попередні, чим викликав невдоволення частини залу і оплески від іншої частини. "Але я вам скажу, що це скоріше мінус попереднім Кабміном, а не плюс нашого уряду", - додав президент.

В кінці промови Зеленський закликав депутатів розглянути заяву Гончарука про відставку.

Після нього на трибуну вийшов сам Гончарук і в останні хвилини свого прем'єрства зробив "несподіване" заяву. 

"Я вважаю, що у нас дуже хороший Президент, що він дуже порядна, чесна людина. За час роботи з ним я ні разу не отримав ніякої незаконної команди", - сказав прем'єр-міністр. 

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді провела збори за участю Президента Володимира Зеленського та віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Денисом Шмигаль перед позачерговим засіданням парламенту в середу, 4 березня.

3 березня Зеленський запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаль на пост прем'єр-міністра

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