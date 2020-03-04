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04 марта 2020, среда, 08:20 1924 Инфографика
Медицина 2020-03-04T08:53:57+02:00
Українські Новини
За сутки от коронавируса умерли 94 человека: данные на 4 марта

За сутки от коронавируса умерли 94 человека: данные на 4 марта

Ярина Вацяк
Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, COVID-2019, данные о коронавирусе
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

В то время, как в Украине 3 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом у жителя Черновицкой области, в мире по состоянию на утро 4 марта уже зафиксировали 92 801 случай заболевания. Так, за сутки заболели 1 902 человека по сравнению с данными о коронавирусе на 3 марта.

Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Согласно данным, число погибших от коронавируса уже насчитывает 3 201 случай (за сутки - 94 случая).

В то же время, выздоровел от коронавируса 50 691 человек.

Данніе о коронавирусе на 4 марта. Скриншот сайта South China Morning PostДанные о коронавирусе на 4 марта. Скриншот сайта South China Morning Post

На втором месте после Китая, где заболели 80 270 человек, а умерли 2 981 от коронавируса, находится Южная Корея, где количество инфицированных за сутки увеличилось до 5 328  человек, погибли 32. На третьем месте - Иран, где заболели 2336 человек, а умерли 77.

В Италии по состоянию на 4 марта от коронавируса умерли 79 людей, а всего заболели 2 263.

В Украине официально подтвержден один случай заболевания.

Карта распространения коронавируса Скриншот сайта South China Morning PostКарта распространения коронавируса Скриншот сайта South China Morning Post

Страны, в которых зафиксировали коронавиурс. Скриншот сайта South China Morning PostСтраны, в которых зафиксировали коронавиурс. Скриншот сайта South China Morning Post

Статистика выздоровевших и умерших от коронавиурса. Скриншот сайта South China Morning PostСтатистика выздоровевших и умерших от коронавиурса. Скриншот сайта South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Китай эвакуирует своих граждан из Ирана.

Тем временем, в украинском Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса, а в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

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