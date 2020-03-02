В Одессе подготовили 20 боксов на 65 мест в больнице для возможных больных коронавирусом

В то время как в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, Одесса подготовила 20 боксов на 65 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила журналистам руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, передают Українські Новини.

По ее словам, инфекционная больница обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

Также горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения коронавируса в Одессе.

Как сообщали Українські Новини, Запорожье подготовило 11 боксов на 40 мест в больнице для возможных больных коронавирусом.

Также в Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией.



Кроме того, количество зараженных коронавирусом достигло 89 тыс. человек, а число погибших от коронавируса уже превысило 3 000.



Тем временем у сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили коронавирус.