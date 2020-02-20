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20 февраля 2020, четверг, 17:21 160
Общество 2020-02-20T18:02:39+02:00
Українські Новини
Кривой Рог подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом

Кривой Рог подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом

Валерия Драгомирова
Кривой Рог, Боксы, Новые Санжары, Эвакуация из Китая, Коронавирус
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба

В то время как часть персонала "Новых Санжар" уволилась перед эвакуацией украинцев, Кривой Рог (Днепропетровская область) подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

Подготовлены 10 боксов в инфекционной больнице и 5 боксов в 7-й городской больнице.

Они отличаются от обыкновенных боксов двумя степенями защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами.

Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, специальные респираторные маски, очки и перчатки.

Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

Как сообщали Українські Новини, СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

Кроме того, соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая. 


Тем временем количество погибших от коронавируса превысило 2100 человек. 

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло уже 75 767 человек.

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