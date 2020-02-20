Кривой Рог подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом

В то время как часть персонала "Новых Санжар" уволилась перед эвакуацией украинцев, Кривой Рог (Днепропетровская область) подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщила главный врач Криворожской инфекционной больницы Елена Патроева.

Подготовлены 10 боксов в инфекционной больнице и 5 боксов в 7-й городской больнице.

Они отличаются от обыкновенных боксов двумя степенями защиты внутреннего помещения – тамбурами и шлюзами.

Для медиков подготовлены ламинированные защитные костюмы, специальные респираторные маски, очки и перчатки.

Для точного определения диагноза человека будут брать мазок из зева, и отправлять на анализ в Центр общественного здоровья в Киев.

Как сообщали Українські Новини, СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

Кроме того, соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая.



Тем временем количество погибших от коронавируса превысило 2100 человек.



Количество зараженных коронавирусом в мире достигло уже 75 767 человек.