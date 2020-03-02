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02 марта 2020, понедельник, 18:52 354
Азия 2020-03-02T18:52:49+02:00
Українські Новини
Работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Ольга Фандорина
Иран, Коронавирус, коронавирус в Иране, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в сообщении организации в Twitter.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации. При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

Как сообщали Українські Новини, в Иране в городе Бендер-Аббас местные жители сожгли часть больницы, в которую без их согласия доставили больных коронавирусом в то время, как в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Также сообщалось, что первые вспышки коронавируса в Иране зафиксировали в городе Кум. 

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран. 

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