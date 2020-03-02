Работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в сообщении организации в Twitter.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации. При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Иране в городе Бендер-Аббас местные жители сожгли часть больницы, в которую без их согласия доставили больных коронавирусом в то время, как в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Также сообщалось, что первые вспышки коронавируса в Иране зафиксировали в городе Кум.

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран.