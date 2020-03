Работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации. При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for #COVID19. He has mild disease"-@DrTedros #coronavirus