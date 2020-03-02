В Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией

Луганская область подготовила 20 боксов на 30 мест в базовой для приема возможных больных коронавирусной инфекцией Covid-19 Рубежанской центральной городской больнице.

Об этом говорится в сообщении облгосадминистрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, Рубежанская горбольница определена как базовая для госпитализации больных коронавирусом.

В сообщении говорится, что в случае необходимости количество койкомест может быть увеличено.

В больнице провели тренинг по выявлению подозрения на коронавирус для семейных врачей, заведующих поликлинических отделений и их заместителей, среднего и младшего медицинского персонала.

Рубежное - город областного подчинения, расположен рядом с крупнейшими городами подконтрольной территории Луганской области - Северодонецк и Лисичанск.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.

Ранее в США зафиксировали первую смерть от коронавируса.