В Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией

Луганская область подготовила 20 боксов на 30 мест в базовой для приема возможных больных коронавирусной инфекцией Covid-19 Рубежанской центральной городской больнице. Об этом говорится в сообщении облгосадминистрации, передают Українські Новини. По данным ведомства, Рубежанская горбольница определена как базовая для госпитализации больных коронавирусом. В сообщении говорится, что в случае необходимости количество койкомест может быть увеличено. В больнице провели тренинг по выявлению подозрения на коронавирус для семейных врачей, заведующих поликлинических отделений и их заместителей, среднего и младшего медицинского персонала. Рубежное - город областного подчинения, расположен рядом с крупнейшими городами подконтрольной территории Луганской области - Северодонецк и Лисичанск. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими. Ранее в США зафиксировали первую смерть от коронавируса.