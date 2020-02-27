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27 февраля 2020, четверг, 19:37 44 Новости из регионов
Общество 2020-02-27T19:37:56+02:00
Українські Новини
В Днипро вернулись 90-е с уличными перестрелками, а в Жмеринке люди в масках закидали горсовет камнями

В Днипро вернулись 90-е с уличными перестрелками, а в Жмеринке люди в масках закидали горсовет камнями

Таня Войтюк
Дети, Одесса, Школа, Харьков, перестрелка, Слезоточивый газ, Жмеринка, Днипро, перестрелка в Харькове
Стычки в Жмеринке. Фото: 20 минут
Стычки в Жмеринке. Фото: 20 минут

В Жмеринке 20 человек в масках ворвались в горсовет

27 февраля в 11:00 неизвестные ворвались в здание городского совета Жмеринки Винницкой области. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, пытаясь сорвать сессию депутатов. Им помешали правоохранители. В ходе инцидента пострадало восемь сотрудников полиции и четверо нападавших. Всем потерпевшим предоставляют необходимую медицинскую помощь. Еще 11 участников столкновения доставлены в отделение полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет "20 минут".

В Харькове на рынке происходят столкновения. Слышны выстрелы и взрывы

27 февраля, на въезде в ТРЦ "Барабашово" в Харькове произошла потасовка между предпринимателями рынка и людьми форме муниципальной охраны города.Видео с соответствующими кадрами в соцсетях публикуют различные городские паблики. Как видно на одном из видеороликов, люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям. Один из мужчин попал в кадр, держа в руках пистолет. Он кричит женщине "не провоцировать". Также на видео слышны звуки выстрелов и взрывов. Как сообщают очевидцы, движение на дороге перекрыто. Официально информация уточняется, сообщают "Новости N".

В Днипре в школе распылили газ: в больнице 15 детей 

В одой из школ Днипра распылили газ, в результате чего учеников эвакуировали на улицу. 15 человек госпитализировали, передает "Наше Місто". По словам директора школы Марины Шевченко, газ распылили в мужском туалете. Кто это сделал, неизвестно.Детей вывели на воздух за 4 минуты. Тем не менее, 15-ть школьников вдохнули газ и были госпитализированы в больницу. Это ученики 5, 7, 8 и 9 классов.

В Днипре массовая драка закончилась стрельбой

27 февраля вечером в Днипрепроизошла потасовка двух компаний. Как стало известно, инцидент начался с того, что одна из компаний "начала выкрикивать маты и оскорбления". Разборки очень быстро переросли в драку.Один из участников выхватил стартовый пистолет и сделал выстрел в воздух. После чего начал разгонять компании в разные стороны. На месте инцидента работала полиция. Серьезных повреждений никто из дерущихся не получил. Парень, который сделал выстрел из стартового пистолета имел разрешение на ношение оружия, сообщает "Днепр час".

Спецоперация в Днипре: "накрыли" подпольную продажу наркосодержащих препаратов

Житель Днипра организовал точку сбыта рецептурных препаратов в съемной квартире, пишет "Днепр час". Помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения по периметру и бронированной дверью с окном, через которое происходила продажа таблеток.26 февраля правоохранители провели санкционированный обыск в квартире и задержали 22-летнего мужчину, который сбывал препарат. Во время обыска было изъято 319 таблеток лекарственных средств и деньги, полученные за незаконную продажу прекурсора. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых веществ составляет около 27 тыс.гривен. В состав таблеток входит эфедрин, из которого выводят психотропное вещество "метамфетамин". По этой причине продажа таких лекарств без рецепта в Украине запрещена.

В Киевском районе Одессы поймали на горячем любителя шоколада

В одном из магазинов Одессы задержали мужчину, который напрятал за пазуху кучу шоколада. Жадность к сладостям заинтересовала охранника, который увидел в камеру наблюдения все действо и вызвал полицейских, сообщает "odessa.net.ua".

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