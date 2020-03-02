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02 марта 2020, понедельник, 21:39 102
Политика мира 2020-03-02T21:46:44+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса министры финансов стран G7 проведут переговоры

Из-за коронавируса министры финансов стран G7 проведут переговоры

Ольга Фандорина
Переговоры, G7, Коронавирус, Страны G7
Страны g7. Фото: pravda.com.ua
Страны g7. Фото: pravda.com.ua

Министры финансов государств - членов "семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) собираются 3 марта обсудить влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждение будет проходит в формате телефонной конференции.

Как сообщали Українські Новини, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Сейчас воличество зараженных коронавирусом достигло 89 тыс. человек.

Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели.

Также сообщалось, чт в то время, как самые богатые люди мира из-за коронавируса только за день потеряли 139 млрд долларов, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком. 

 
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