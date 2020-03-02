Запорожье подготовило 11 боксов на 40 мест в больнице для возможных больных коронавирусом

В то время, как в Украине 4 человека проверяют на коронавирус, Запорожье подготовило 11 боксов на 40 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

Боксы расположены в отдельном карантинном корпусе областной инфекционной больницы.

В медучреждении сообщили, что в случае необходимости возможно освободить общий корпус на 200 койкомест.

Также сообщается, что в областном лабораторном центре ожидают поставки экспресс-тестов для диагностирования коронавируса.

"Забор материала происходит в инфекционной больнице, а затем передается в центр. Ответ будет в течение 8:00. Сейчас больница ожидает быстрые экспресс-тесты", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кривой Рог (Днепропетровская область) подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Запорожская область определила Запорожскую областную инфекционную больницу местом временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом, в случае появления таковых.

Также в Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией.