Запорожье подготовило 11 боксов на 40 мест в больнице для возможных больных коронавирусом

В то время, как в Украине 4 человека проверяют на коронавирус, Запорожье подготовило 11 боксов на 40 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной государственной администрации, передают Українськi Новини. Боксы расположены в отдельном карантинном корпусе областной инфекционной больницы. В медучреждении сообщили, что в случае необходимости возможно освободить общий корпус на 200 койкомест. Также сообщается, что в областном лабораторном центре ожидают поставки экспресс-тестов для диагностирования коронавируса. "Забор материала происходит в инфекционной больнице, а затем передается в центр. Ответ будет в течение 8:00. Сейчас больница ожидает быстрые экспресс-тесты", - говорится в сообщении. Как сообщали Українськi Новини, Кривой Рог (Днепропетровская область) подготовил 15 боксов в 2 больницах для возможных больных коронавирусом COVID-19. Запорожская область определила Запорожскую областную инфекционную больницу местом временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом, в случае появления таковых. Также в Луганской области приготовили 30 мест для заболевших коронавирусной инфекцией.