Коронавирус потенциально может стать пандемией, — ВОЗ

Коронавирус Covid-19 , вспышку которого зафиксировали в Италии, обладает потенциалом пандемии. Об этом на пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет", - добавил он.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

Пандемии в истории

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая.

Также количество погибших от коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек.