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24 февраля 2020, понедельник, 18:32 130 Инфографика
Мир 2020-02-24T18:50:02+02:00
Українські Новини
Коронавирус потенциально может стать пандемией, — ВОЗ

Коронавирус потенциально может стать пандемией, — ВОЗ

Таня Войтюк
Коронавирус, Covid-19, ВОЗ, Пандемия, Эпидеми, Вспышка коронавируса
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Карта распространения коронавируса. Фото: google

Коронавирус Covid-19, вспышку которого зафиксировали в Италии, обладает потенциалом пандемии. Об этом на пресс-конференции заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценки, еще нет", - добавил он.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

Пандемии в историиПандемии в истории

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая.

Также количество погибших от коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек.

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