В Италии постоянно проживают 400 тысяч украинцев

Около 400 тыс. граждан Украины постоянно находятся в Италии, где на данный момент зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин. "Считается, что постоянно находится на Апеннинах где-то 400 тыс. наших граждан", - сказал он. По его словам, точное количество неофициально проживающих в Италии украинцев неизвестно и предоставить точную цифру никто не сможет. Как сообщали Українськi Новини, на консульском учете в Италии находятся 15,6 тыс. украинцев. Украинка заболела коронавирусом в Италии. Также граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания. Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое. Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться. Пока же во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире.