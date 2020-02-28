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28 февраля 2020, пятница, 16:44 29
Общество 2020-02-28T16:44:24+02:00
Українські Новини
В Италии постоянно проживают 400 тысяч украинцев

В Италии постоянно проживают 400 тысяч украинцев

Ольга Фандорина
Италия, Украинцы, Мигранты, украинцы в Италии
Италия.Венеция. Фото: pixabay
Италия.Венеция. Фото: pixabay

Около 400 тыс. граждан Украины постоянно находятся в Италии, где на данный момент зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Считается, что постоянно находится на Апеннинах где-то 400 тыс. наших граждан", - сказал он.

По его словам, точное количество неофициально проживающих в Италии украинцев неизвестно и предоставить точную цифру никто не сможет.

Как сообщали Українськi Новини, на консульском учете в Италии находятся 15,6 тыс. украинцев.

Украинка заболела коронавирусом в Италии.

Также граждане Украины, которые находятся в Италии - европейском эпицентре распространения коронавируса, не обращаются с просьбами об эвакуации из-за вспышки заболевания.

Состояние заболевшей коронавирусом украинки в Италии не критическое.

Тем временем, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новый тип коронавируса нельзя назвать смертельным и рассказала, что делать, чтобы не заразиться.

Пока же  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире

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