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28 лютого 2020, пʼятниця, 16:44 11
Суспільство 2020-02-28T18:45:03+02:00
Українські Новини
В Італії постійно проживають 400 тисяч українців

В Італії постійно проживають 400 тисяч українців

Ольга Фандорина
Італія, Українці, коронавірус в Італії, українці в Італії
Італія.Венеція. Фото: pixabay
Італія.Венеція. Фото: pixabay

Близько 400 тис. громадян України постійно перебувають в Італії, де на даний момент зафіксовано спалах коронавіруса.

Про це бліц-інтерв'ю Українським Новинам повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

"Вважається, що постійно перебуває на Апеннінах десь 400 тис. наших громадян", - сказав він.

За його словами, точна кількість неофіційно проживають в Італії українців невідомо і надати точну цифру ніхто не зможе.

Як повідомляли Українські Новини, на консульському обліку в Італії знаходяться 15,6 тис. українців.

Українка захворіла коронавірусом в Італії.

Також громадяни України, які знаходяться в Італії - європейському епіцентрі поширення коронавіруса, не звертаються з проханнями про евакуацію через спалах захворювання.

Стан хворої коронавірусом українки в Італії не критичне.

Тим часом, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що новий тип коронавіруса не можна назвати смертельними і розповіла, що робити, щоб не заразитися.

Поки ж у багатьох київських аптеках у продажу відсутні медичні маски, попит на які різко зріс на тлі поширення коронавіруса у світі.

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