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25 февраля 2020, вторник, 21:31 92
Финансы мира 2020-02-25T21:34:42+02:00
Українські Новини
Самые богатые люди мира из-за коронавируса за день потеряли 139 млрд долларов

Самые богатые люди мира из-за коронавируса за день потеряли 139 млрд долларов

Ярина Вацяк
Акции компаний, Мировая экономика, Коронавирус
Финансы. Фото: pixabay.com
Финансы. Фото: pixabay.com

На американских и европейских биржах второй день подряд продолжается падение котировок из-за опасений инвесторов распространения коронавирусной инфекции после сообщений о значительном росте количества зараженных вне Китая.

Накануне европейские индексы упали на 3-5%, американский Dow Jones потерял более 3% процента. По оценке агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей мира по рейтингу Bloomberg Billionaires Index 24 февраля потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов, это самые значительные однодневные потери с октября 2016 года, пишет "Радио Свобода".

25 февраля падения на ведущих европейских биржах составил около 2%, по состоянию на 20:45 по Киеву такие же потери демонстрируют ведущие индексы в США. Торги на американских биржах будут продолжаться до 23:00 по киевскому времени.

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что распространение коронавируса в его стране "под контролем", и у него нет опасений о судьбе фондовых рынков.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.

Тем временем, в Киев из Италии, где зафиксировали вспышку коронавируса, за день прилетело 635 граждан.

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