Автобуси та літаки продовжують перевозити пасажирів у карантинні зони Італії, — Мініфраструктури

Міністерство інфраструктури заявляє про те, що обмеження у пасажирських і вантажних перевезеннях в Італії у зв'язку зі спалахом коронавірусу Covid-19, яким заразилося понад 79 тисяч осіб по всьому світу не вводяться. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба міністерства.

"Обмеження на даний момент не вводяться", - сказала пресслужба.

Йдеться про обмеження автобусних і авіарейсів з України в провінції Венето та Ломбардія, в яких запроваджено карантин.

Як повідомляли Українські Новини, Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду та виїзду з області.

Також на консульському обліку в Італії знаходиться понад 15,6 тисяч українців, при цьому інфікованих новим різновидом коронавіруса серед них немає.

Раніше повідомлялося про те, що в Італії від коронавіруса померло семеро осіб: одна особа у Венето та шість осіб в Ломбардії.

Україна буде перевіряти температуру тіла пасажирів, які прибуватимуть прямими рейсами з усіх країн, де зафіксували коронавірус.