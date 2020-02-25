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25 лютого 2020, вівторок, 09:05 5
Світ 2020-02-25T09:30:01+02:00
Українські Новини
Число заражень коронавірусом збільшилось до 80 тис. Актуальні дані на 25 лютого

Число заражень коронавірусом збільшилось до 80 тис. Актуальні дані на 25 лютого

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу, коронавірус в Європі
Карта поширення коронавіруса 25 лютого. Скріншот: gisanddata.maps
Карта поширення коронавіруса 25 лютого. Скріншот: gisanddata.maps

Згідно з останніми даними, число захворівших на новий коронавірус збільшилось майже на 2 тисячі осіб за добу і наблизилося до 80 тис. Більше 2,6 тис. хворих загинули.

В Національній комісії з охорони здоров'я Китаю повідомляють про 77 658 підтверджених випадків захворювання.

Статистика коронавірусаСтатистика коронавіруса

Згідно з оцінкою SCMP, з урахуванням нових випадків зараження число інфікованих у всіх країнах становить 80 098 осіб. Померло 2 702 людини.

Статистика SCMPСтатистика SCMP

Як повідомляли "Українські Новини", у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, з якою буде важко впоратися.

Тим часом українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess, а МОЗ повідомило, про те, що Україна має достатню кількість тест-систем для діагностики коронавірусу.

Також в Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих коронавірусом.

Крім цього в Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксовано коронавірус, особливо з Італії, оскільки на її території офіційно знаходиться 15,6 тис. українців.

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Карта поширення коронавіруса 25 лютого. Скріншот: gisanddata.maps
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