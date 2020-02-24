В Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом, - премьер

По всей территории Украины подготовлены более 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник, передают Українськi Новини.



"Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы, более 2 тыс. по Украине. Фактически, в какой бы области ни появилась бы опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь", - сказал он.



Гончарук также отметил, что во всех областях страны уже разработан и утвержден план действий в случае обнаружения заражения коронавирусом.



В то же время он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы не допустить вирус на территорию Украины.



Как сообщали Українськi Новини, консульство Украины в Милане (Италия) приостановило прием граждан и выдачу документов из-за коронавируса.



Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).





