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24 февраля 2020, понедельник, 22:47 64
Общество 2020-02-24T22:48:54+02:00
Українські Новини
В Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом, - премьер

В Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом, - премьер

Валерия Драгомирова
Алексей Гончарук, Инфекционные боксы, Коронавирус, коронавирус в Украине
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

По всей территории Украины подготовлены более 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник, передают Українськi Новини.

"Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы, более 2 тыс. по Украине. Фактически, в какой бы области ни появилась бы опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь", - сказал он.

Гончарук также отметил, что во всех областях страны уже разработан и утвержден план действий в случае обнаружения заражения коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы не допустить вирус на территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, консульство Украины в Милане (Италия) приостановило прием граждан и выдачу документов из-за коронавируса.

Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).


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