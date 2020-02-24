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24 февраля 2020, понедельник, 23:45 7
Медицина 2020-02-24T23:45:02+02:00
Українські Новини
Минздрав сообщил, что в Украине достаточное количество тест-систем для диагностики коронавируса

Минздрав сообщил, что в Украине достаточное количество тест-систем для диагностики коронавируса

Валерия Драгомирова
Виктор Ляшко, Тест-системы, Диагностика коронавируса, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине достаточное количество тест-систем для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией.


Об этом в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня в Украине более 3 тыс. диагностикумов, которыми можно проводить тестирования, сегодня на данном этапе распространения инфекционного заболевания этих тест-систем более чем достаточно. Одна тест-система немецкая, другая, которая сегодня пришла также из Европейского Союза, плюс у нас в Украине зарегистрированы две отечественные-тест системы, сегодня они уже проходят лабораторный контроль... С момента получения образца и до получения результата проходит 5 часов, так работает весь мир, сейчас появляются экспресс-тесты, которые будут проводить исследования возле кровати больного, но они еще не получили распространения", - сказал он.

Ляшко отметил, что как только данные экспресс-тесты будут зарегистрированы и допущены специализированными организациями на рынок, Минздрав будет содействовать тому, чтобы они как можно быстрее появились и в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом. 

Тем временем в мире сокращается количество случаев заболевания коронавирусом

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