Минздрав сообщил, что в Украине достаточное количество тест-систем для диагностики коронавируса

В Украине достаточное количество тест-систем для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией.



Об этом в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.



"Сегодня в Украине более 3 тыс. диагностикумов, которыми можно проводить тестирования, сегодня на данном этапе распространения инфекционного заболевания этих тест-систем более чем достаточно. Одна тест-система немецкая, другая, которая сегодня пришла также из Европейского Союза, плюс у нас в Украине зарегистрированы две отечественные-тест системы, сегодня они уже проходят лабораторный контроль... С момента получения образца и до получения результата проходит 5 часов, так работает весь мир, сейчас появляются экспресс-тесты, которые будут проводить исследования возле кровати больного, но они еще не получили распространения", - сказал он.



Ляшко отметил, что как только данные экспресс-тесты будут зарегистрированы и допущены специализированными организациями на рынок, Минздрав будет содействовать тому, чтобы они как можно быстрее появились и в Украине.



Как сообщали Українськi Новини, в Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.



Тем временем в мире сокращается количество случаев заболевания коронавирусом.