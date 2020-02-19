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  • Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус"
19 февраля 2020, среда, 21:03 69
Общество 2020-02-19T21:50:09+02:00
Українські Новини
Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли в

Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус"

Валерия Драгомирова
Госпиталь, Блокада, Медики, Винники, Коронавирус

Уже завтра утром, 20 февраля, в Украину прилетит самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами с китайского Уханя. Однако в Минздраве не разглашают место, где разместят людей на карантин, учитывая негативные настроения общественности. Так, например, в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю. Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Об этом сообщает Zaxid.net.


"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нету, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - отметила сотрудница госпиталя.

Позже в ЛОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения медиков касательно готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавирусом Covid-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

"Это происходили симуляционные обучения. Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционное обучение относительно вероятного перевода пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения. Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые, возможно, могли пострадать, если самолет сел бы во Львове и что-то случилось чрезвычайное, то люди, которые бы находились на борту, то этот госпиталь наш мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентгенов, операций", - отметил гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.



Как сообщали Українські Новини, украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину. 

Кроме того, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Тем временем тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми.

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