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20 февраля 2020, четверг, 10:51 309
Общество 2020-02-20T10:52:04+02:00
Українські Новини
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя

Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя

Ольга Фандорина
Тернополь, Эвакуация, Коронавирус, Молебен

В то время, как борт с эвакуированными из Уханя украинцами стоит в Киев на дозаправке, на народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны. Об этом сообщается в паблике "Файне місто". 

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.

Как сообщали Українські Новини, в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными

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