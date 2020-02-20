Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя

В то время, как борт с эвакуированными из Уханя украинцами стоит в Киев на дозаправке, на народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны. Об этом сообщается в паблике "Файне місто".

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.

Как сообщали Українські Новини, в Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными