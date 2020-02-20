В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары.Об этом свидетельствует онлайн-трансляция "Радио Свобода", передают Українськi Новини.Люди преграждают автобусам дорогу и вступают в конфликты с полицией, жгут автомобильные шины. (Новость дополнена подробностями) Автобусы въехали на территорию медицинского центра. Всего приехало 7 автобусов, в одном из них разбито стекло.Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства. Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет. Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе. Кроме того, в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя. Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.