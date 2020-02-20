подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 20:17 173 Дополнено
Общество 2020-02-20T20:19:58+02:00
Українські Новини
В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами

В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами

Валерия Драгомирова
Конфликт, эвакуация украинцев из Уханя, Коронавирус, Новые Санжары

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

Люди преграждают автобусам дорогу и вступают в конфликты с полицией, жгут автомобильные шины.

(Новость дополнена подробностями) 

Автобусы въехали на территорию медицинского центра. Всего приехало 7 автобусов, в одном из них разбито стекло.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.

Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.

Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.

Кроме того, в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Больше новостей о: Конфликт эвакуация украинцев из Уханя Коронавирус Новые Санжары

Во Львове мужчина во время бытового конфликта реши...
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами при...
МИД не подтверждает выздоровление от коронавируса ...
В Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от п...
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция
Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары
Новости
Топ-чиновник полиции Ивано-Франковщины покупает дорогие авто и строит замки в Буковеле, - СМИ 20:20
В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами 20:17 Дополнено
Полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля 20:14
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
МИД не подтверждает выздоровление от коронавируса украинцев в Японии, но им лучше 19:49
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
больше новостей
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok