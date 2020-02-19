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19 февраля 2020, среда, 11:05 39
Судебная власть 2020-02-19T11:10:13+02:00
Українські Новини
Гладковскому разрешили выезжать за пределы Киевской области

Гладковскому разрешили выезжать за пределы Киевской области

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, Запрет на въезд, Олег Гладковский, Свинарчук-Гладковский
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковский. Фото: epravda.com.ua

Высший антикоррупционный суд разрешил выезжать за пределы Киевской области бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

Он сообщил, что 18 февраля состоялось заседание суда по продлению обязательств для его подзащитного.

Волынец отметил, что прокуратура обращалась в суд для продления 5 обязательств для Гладковского.

При этом сторона защиты просила суд отменить запрет на выезд за пределы Киевской области для экс-первого замсекретаря СНБО.

Суд отказал прокуратуре в продлении запрета на выезд.

Таким образом, Гладковский по-прежнему обязан являться в суд по первому требованию, сообщать о смене места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по своему делу, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Волынец сообщил, что обязательства были продлены до 18 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Антикоррупционный суд отменил ношение электронного браслета для Гладковского.

Олег Гладковский, который ранее объявил голодовку, вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен.

Гладковского задержало НАБУ  17 октября, а НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.

Тем временем Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). 

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

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