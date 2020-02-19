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19 лютого 2020, середа, 11:05 9
Судова влада 2020-02-19T12:00:03+02:00
Українські Новини
Гладковскому дозволили виїжджати за межі Київської області

Гладковскому дозволили виїжджати за межі Київської області

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, Олег Гладковський, Гладковський-Свинарчук
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Вищий антикорупційний суд дозволив виїжджати за межі Київської області колишньому першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегу Гладковскому.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець.

Він повідомив, що 18 лютого відбулося засідання суду щодо продовження зобов'язань для його підзахисного.

Волинець зазначив, що прокуратура зверталася до суду для продовження 5 зобов'язань для Гладковського.

При цьому сторона захисту просила суд скасувати заборону на виїзд за межі Київської області екс-першого заступника секретаря РНБО.

Суд відмовив прокуратурі в продовження заборони на виїзд.

Таким чином, Гладковський, як і раніше, зобов'язаний з'являтися в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Волинець повідомив, що зобов'язання були продовжені до 18 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Антикорупційний суд скасував носіння електронного браслета для Гладковського.

Олег Гладковський, який раніше оголосив голодування, вийшов з СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень.

Гладковського затримало НАБУ 17 жовтня, а НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень.

Тим часом Рябошапка впевнений, що Гладковський не втече після внесення застави.

Раніше Гладковскому вручили два підозри. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Також джерело повідомило, що Гладковскому повідомлено про підозру у статті 366-1 (декларування недостовірної інформації).

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

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