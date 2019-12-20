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20 декабря 2019, пятница, 18:40 536
Судебная власть 2019-12-20T18:40:33+02:00
Українські Новини
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Елизавета Кесельман
судебная власть, Высший антикоррупционный суд, Олег Гладковский, СНБО, Задержание Гладковского
Олег Гладковский Фото: 112.ua
Олег Гладковский Фото: 112.ua

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Браслет сняли", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

При этом, как сообщила Українським Новинам спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому обязательств.

Отменено ношение браслета, но продлены запрет на выезд за границу, покидать Киев и Киевскую область без разрешения и запрет на общение с рядом свидетелей по делу.

Олега Гладковского задержало НАБУ  17 октября, а НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.

Тем временем Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации). 

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

 

 

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