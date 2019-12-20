Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Браслет сняли", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

При этом, как сообщила Українським Новинам спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому обязательств.

Отменено ношение браслета, но продлены запрет на выезд за границу, покидать Киев и Киевскую область без разрешения и запрет на общение с рядом свидетелей по делу.

Олега Гладковского задержало НАБУ 17 октября, а НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.

Тем временем Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

В апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.