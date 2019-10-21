Гладковский вышел из СИЗО, но продолжает голодовку, - адвокат

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который ранее объявил голодовку, вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен.

Об этом журналистам сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Українськi Новини.

"Олег Гладковский был освобожден из СИЗО", - сказал он.

По его словам, Гладковский продолжает голодовку после выхода из изолятора.

На него надели электронный браслет контроля.

В ближайшее время Гладковский сдаст паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского, а НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.

Однако 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

Тем временем Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).