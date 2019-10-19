Рябошапка уверен, что Гладковский не убежит после внесения залога

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который не согласен с решением суда и продолжает голодать, не скроется от правоохранительных органов в случае внесения залога. Об этом говорится в видеообращении Рябошапки на странице Генеральной прокуратуры в социальной сети Facebook , передают Українськi Новини.

"Даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами судебного расследования и исключено его скрытие от органов уголовного преследования", - сказал он.

Он отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ, таким образом подтверждено, что это задержание было совершено при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября НАБУ задержало Гладковского. Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского и установил залог в сумме 10,6 млн гривен.

Ранее Гладковскому вручили два подозрения. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).